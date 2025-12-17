Реклама

14:30, 17 декабря 2025Спорт

Назван главный фаворит мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Букмекеры назвали Канаду фаворитом мужского хоккейного турнира на ОИ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sychkova Ekaterina / URA.RU / Globallookpress.com

Букмекеры назвал главного фаворита мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению экспертов, основным претендентом на победу является сборная Канады, на успех которой можно поставить с коэффициентом 2,60. На втором месте расположилась сборная США, золото этой команды котируется коэффициентом 2,25.

Тройку претендентов на титул замыкает сборная Швеции. На ее успех можно поставить с коэффициентом 6,00.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Сборные России по хоккею пропускают все международные соревнования с весны 2022 года.

