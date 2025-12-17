Неуклюжий ребенок сломал в музее золотую корону стоимостью 25 миллионов рублей

В Китае ребенок в музее уронил золотую корону стоимостью 25 миллионов рублей

В пекинском музее X Museum, Китай, ребенок случайно уронил золотую корону ручной работы. Об этом пишет Need To Know.

Неуклюжий посетитель коснулся защитного стекла вокруг экспоната, и оно вдруг упало на пол вместе с короной. Экспонат сломался. Этот момент попал на видео.

Известно, что так называемая корона феникса принадлежит бьюти-блогерше Чжан Кайи. Украшение изготовил ее муж Чжан Юдун для их свадьбы. Корона весит около двух килограммов. Ее стоимость оценивается в 2,27 миллиона юаней (25 миллионов рублей).

Восстановление короны, предположительно, обойдется в 400 тысяч юаней (4,5 миллиона рублей). Сначала администрация музея заявила, что эти деньги придется заплатить родителям мальчика. Однако потом юристы обратили внимание на то, что защитное стекло было слишком плохо закреплено. Таким образом, часть ответственности за поломку экспоната лежит на музее.

Сама Кайи заявила, что корона для нее бесценна. Однако она не собирается взыскивать ни с кого деньги. Украшение застраховано.

