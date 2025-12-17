Реклама

15:05, 17 декабря 2025Мир

Объяснено решение Трампа о блокаде Венесуэлы

Политолог Хейфец: Блокада Венесуэлы может быть откладыванием ее атаки
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп предупредил Венесуэлу о морской блокаде. О причинах окружения республики порассуждал политолог Виктор Хейфец. Его слова приводит газета «Взгляд».

«Блокада, как ни парадоксально это звучит, может быть не приближением атаки, а ее откладыванием. Трамп усиливает давление на правительство Николаса Мадуро, не желая пока ввязываться в прямую военную кампанию, и ищет для этого методы», — сказал эксперт.

Поначалу Трамп объяснял ситуацию с Венесуэлой борьбой с наркотрафиком. Теперь он обвиняет страну в краже у США нефти, земли и активов. По словам Хейфеца, смена курса произошла для влияния на американцев, поскольку большинство граждан не одобряют возможную военную кампанию против Венесуэлы. «Ключевой посыл нынешнего заявления американского лидера заключается в том, что Штаты, мол, предпринимают меры не просто так, а с целью защитить свою собственность», — сказал политолог.

Трамп в своей соцсети Truth Social потребовал от Венесуэлы вернуть собственность США и указал, что республика полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. «Она будет только расти, и удар по ним будет таким, какого они еще никогда не видели — до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас», — написал глава Белого дома.

В свою очередь, вице-президент Боливарианской республики Дельси Родригес ответила, что Венесуэла никогда больше не станет колонией ни одной империи. По ее мнению, Трамп в своих заявлениях касательно Венесуэлы использует «интервенционистские и колониалистские» формулировки, считая, что природные ресурсы другого государства являются его собственностью.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что блокада Венесуэлы со стороны США осложняет диалог Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

