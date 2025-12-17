Реклама

Экономика
16:00, 17 декабря 2025

Пенсионеров начали водить на экскурсии к дому Долиной

В Москве появились экскурсии к дому Долиной для пенсионеров
Александра Качан (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Москве появились экскурсии к дому певицы Ларисы Долиной для пенсионеров. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Пожилых людей отводят к зданию в Хамовниках, где располагается скандальная квартира артистки, которую она пыталась вернуть после продажи под давлением мошенников. Во время экскурсии пенсионерам рассказывают подробности дела Долиной.

Ранее Верховный суд России отменил предыдущие решения по делу о квартире Долиной и признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье. Теперь певица занимает жилье незаконно. Мосгорсуд назначил дату рассмотрения вопроса о выселении на 25 декабря.

