Попавшаяся на «схему Долиной» россиянка отстояла квартиру

Жительница Подмосковья попалась на «схему Долиной» и смогла отстоять квартиру

Жительница подмосковного Павловского Посада Виктория смогла отстоять в суде купленную квартиру, которую у нее пытались отобрать по «схеме Долиной». Об этом пишет RT.

Виктория купила двухкомнатную квартиру у 72-летней пенсионерки за 3,5 миллиона рублей — цене значительно ниже рынка. При заключении сделки собственница заявила, что имеет второе жилье. Женщина должна была съехать через месяц после заключения договора, однако спустя две недели написала на покупательницу заявление в полицию.

Пенсионерка утверждала, что перевела средства с продажи жилья на счета мошенников. Она считала, что покупательница действовала заодно с аферистами, и утверждала, что не осознавала своих действий в момент продажи. Адвокату Виктории удалось доказать невиновность клиентки и добиться снятия ареста с квартиры. Суд постановил, что собственница находилась в здравом уме при заключении договора. Пенсионерка отказывалась покидать жилье и обратилась в Верховный суд, однако так и не добилась аннулирования сделки.

Ранее Мосгорсуд назвал дату рассмотрения вопроса о выселении певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры. Заседание пройдет 25 декабря.