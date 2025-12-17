Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:26, 17 декабря 2025Экономика

Попавшаяся на «схему Долиной» россиянка отстояла квартиру

Жительница Подмосковья попалась на «схему Долиной» и смогла отстоять квартиру
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Жительница подмосковного Павловского Посада Виктория смогла отстоять в суде купленную квартиру, которую у нее пытались отобрать по «схеме Долиной». Об этом пишет RT.

Виктория купила двухкомнатную квартиру у 72-летней пенсионерки за 3,5 миллиона рублей — цене значительно ниже рынка. При заключении сделки собственница заявила, что имеет второе жилье. Женщина должна была съехать через месяц после заключения договора, однако спустя две недели написала на покупательницу заявление в полицию.

Пенсионерка утверждала, что перевела средства с продажи жилья на счета мошенников. Она считала, что покупательница действовала заодно с аферистами, и утверждала, что не осознавала своих действий в момент продажи. Адвокату Виктории удалось доказать невиновность клиентки и добиться снятия ареста с квартиры. Суд постановил, что собственница находилась в здравом уме при заключении договора. Пенсионерка отказывалась покидать жилье и обратилась в Верховный суд, однако так и не добилась аннулирования сделки.

Ранее Мосгорсуд назвал дату рассмотрения вопроса о выселении певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры. Заседание пройдет 25 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Звезда «Идеального голоса» неожиданно раскрыла правду о пластике

    Задержанного с наркотиками российского футболиста использовали мошенники

    Бывший глава МИД Украины оценил решения Зеленского при урегулировании конфликта

    Россияне назвали самое загадочное место в стране

    Лишившемуся рук и ног бойцу отказали в выдаче паспорта из-за невозможности снять отпечатки

    Путин допустил диалог с Европой при одном условии

    Первая драка рэпера Макана в элитном спецназе Росгвардии попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok