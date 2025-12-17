Реклама

09:06, 17 декабря 2025Мир

Премьер-министр Австралии назвал героями погибших в теракте иммигрантов из России

Альбанезе назвал героями иммигрантов из России, погибших в теракте в Сиднее
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Flavio Brancaleone / Reuters

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал героями семью иммигрантов из России Бориса и Софию Гурман и переселенца из СССР Реувена Моррисона, погибших при попытке остановить террористов в Сиднее 14 декабря. Об этом сообщает австралийский телеканал Sky News Australia.

«Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман», — заявил он.

Как сообщает Альбанезе, Борис Гурман пытался задержать одного из террористов, когда тот выходил из транспорта, а Реувен Моррисон бросал кирпичи в нападавших мужчин.

«Это австралийские герои», — подчеркнул премьер-министр.

Двое мужчин открыли стрельбу во время празднования Хануки на пляже Бонди 14 декабря в Сиднее. Трагедия унесла жизни 12 человек, около двух десятков получили ранения. Организаторами теракта стали 50-летний Саджид Акрам и его 24-летний сын Навид.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает теракт в Австралии. Он также отметил, что террористы намеренно совершили преступление в святой для всех евреев праздник.

