Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:47, 17 декабря 2025Силовые структуры

Принимавшую роды у известной российской блогерши женщину задержали

Принимавшую роды у блогерши женщину, после которых скончался ребенок, задержали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Женщина, которая принимала роды у известной (1,4 миллиона подписчиков в TikTok) российской блогерши Айши Беловой в надувном бассейне, задержана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

После того как ребенок появился на свет, он около получаса находился в воде. Уже через час он перестал дышать. Реанимировать младенца врачи не смогли.

По версии следствия, женщина не является медицинским работником и не имеет высшего медицинского образования, а также квалификации по направлению подготовки «Акушерство и гинекология». Она заявила, что владеет навыками родовспоможения, и пообещала оказать услугу в области акушерства.

Против принимавшей роды женщины возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное осуществление медицинской деятельности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что блогерша рожала в надувном бассейне — это были так называемые водные роды. Ребенок скончался спустя час после родов. Айшу госпитализировали.

До этого сообщалось о смерти годовалого ребенка в Каневской центральной районной больнице в Краснодарском крае после многочасового ожидания без медпомощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Путин вручил освободившим Северск Героям России «Золотые Звезды»

    Принимавшую роды у известной российской блогерши женщину задержали

    Валуев объяснил задержание Семака с женой в Германии

    Правдивость прогнозов погоды на Новый год оценили

    В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной

    Коломойский сделал резонансное заявление о коррупционной схеме Миндича

    Конгресс США одобрил миллионные военные расходы на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok