Принимавшую роды у известной российской блогерши женщину задержали

Принимавшую роды у блогерши женщину, после которых скончался ребенок, задержали

Женщина, которая принимала роды у известной (1,4 миллиона подписчиков в TikTok) российской блогерши Айши Беловой в надувном бассейне, задержана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

После того как ребенок появился на свет, он около получаса находился в воде. Уже через час он перестал дышать. Реанимировать младенца врачи не смогли.

По версии следствия, женщина не является медицинским работником и не имеет высшего медицинского образования, а также квалификации по направлению подготовки «Акушерство и гинекология». Она заявила, что владеет навыками родовспоможения, и пообещала оказать услугу в области акушерства.

Против принимавшей роды женщины возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное осуществление медицинской деятельности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что блогерша рожала в надувном бассейне — это были так называемые водные роды. Ребенок скончался спустя час после родов. Айшу госпитализировали.

