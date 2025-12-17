Раскрыта неожиданная комбинация факторов развития деменции

GP: Cочетание физической ослабленности и депрессии повышает риск деменции

Одновременное сочетание физической ослабленности и депрессии значительно повышает риск развития деменции у пожилых людей. К такому выводу пришли авторы крупного международного исследования, опубликованного в журнале General Psychiatry (GP): около 17 процентов общего риска деменции ученые объяснили именно взаимодействием этих двух факторов.

Ученые проанализировали данные почти 221 тысячи человек (средний возраст — 64 года) из трех масштабных когорт. В течение почти 13 лет наблюдения деменция была диагностирована более чем у 9000 участников. Физическая ослабленность оценивалась по классическим критериям (медленная ходьба, слабая сила хвата, утомляемость, низкая активность, непреднамеренная потеря веса), а депрессия — по опросникам и медицинским записям.

Результаты показали: у людей с физической ослабленностью риск деменции был более чем в 2,5 раза выше, а при депрессии — на 59 процентов выше, чем у здоровых участников. Однако наибольший эффект наблюдался при их сочетании: такие люди заболевали деменцией более чем в три раза чаще. Исследователи отмечают, что при одновременном превышении «порога» по обоим состояниям компенсаторные возможности организма резко снижаются.

Авторы подчеркивают, что и физическая ослабленность, и депрессия относятся к потенциально изменяемым факторам риска. Это означает, что своевременные меры — поддержание физической активности, работа с депрессивными симптомами и комплексные программы для пожилых — могут существенно снизить вероятность развития деменции в будущем.

Ранее стало известно, что недостаток живого общения и участия в общественной жизни ускоряет ухудшение памяти и мышления в пожилом возрасте.