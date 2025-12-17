Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:05, 17 декабря 2025Наука и техника

Раскрыта неожиданная комбинация факторов развития деменции

GP: Cочетание физической ослабленности и депрессии повышает риск деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Одновременное сочетание физической ослабленности и депрессии значительно повышает риск развития деменции у пожилых людей. К такому выводу пришли авторы крупного международного исследования, опубликованного в журнале General Psychiatry (GP): около 17 процентов общего риска деменции ученые объяснили именно взаимодействием этих двух факторов.

Ученые проанализировали данные почти 221 тысячи человек (средний возраст — 64 года) из трех масштабных когорт. В течение почти 13 лет наблюдения деменция была диагностирована более чем у 9000 участников. Физическая ослабленность оценивалась по классическим критериям (медленная ходьба, слабая сила хвата, утомляемость, низкая активность, непреднамеренная потеря веса), а депрессия — по опросникам и медицинским записям.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Результаты показали: у людей с физической ослабленностью риск деменции был более чем в 2,5 раза выше, а при депрессии — на 59 процентов выше, чем у здоровых участников. Однако наибольший эффект наблюдался при их сочетании: такие люди заболевали деменцией более чем в три раза чаще. Исследователи отмечают, что при одновременном превышении «порога» по обоим состояниям компенсаторные возможности организма резко снижаются.

Авторы подчеркивают, что и физическая ослабленность, и депрессия относятся к потенциально изменяемым факторам риска. Это означает, что своевременные меры — поддержание физической активности, работа с депрессивными симптомами и комплексные программы для пожилых — могут существенно снизить вероятность развития деменции в будущем.

Ранее стало известно, что недостаток живого общения и участия в общественной жизни ускоряет ухудшение памяти и мышления в пожилом возрасте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    США занялись подготовкой новых санкций против России

    В Кремле высказались о новых санкциях США против России

    Появились подробности о причине расправы над ребенком в школе

    Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

    Продажи iPhone рухнут

    43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

    Жители подмосковной деревни пожаловались на холод в квартирах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok