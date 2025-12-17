Россиянин выиграл более двух миллионов рублей благодаря ставке на хоккейный матч

Клиент букмекерской конторы выиграл 2,3 миллиона рублей, поставив на ничью в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.

Россиянин поставил 558 000 рублей на ничейный результат в основное время с коэффициентом 4,28. В основное время встреча завершилась со счетом 2:2. В серии буллитов сильнее оказались «ярославцы».

Ранее букмекеры назвали претендента на победу в Кубке Гагарина в сезоне-2025/2026. Аналитики сохранили за ярославским «Локомотивом» статус главного фаворита на завоевание Кубка Гагарина с коэффициентом 2,70.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на третьем месте с 48 очками.