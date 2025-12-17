Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:15, 17 декабря 2025Спорт

Россиянин выиграл более двух миллионов рублей благодаря ставке на хоккейный матч

Россиянин выиграл 2,3 миллиона рублей, поставив на ничью в матче КХЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы выиграл 2,3 миллиона рублей, поставив на ничью в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.

Россиянин поставил 558 000 рублей на ничейный результат в основное время с коэффициентом 4,28. В основное время встреча завершилась со счетом 2:2. В серии буллитов сильнее оказались «ярославцы».

Ранее букмекеры назвали претендента на победу в Кубке Гагарина в сезоне-2025/2026. Аналитики сохранили за ярославским «Локомотивом» статус главного фаворита на завоевание Кубка Гагарина с коэффициентом 2,70.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на третьем месте с 48 очками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Россиянам назвали способы похорошеть перед Новым годом

    Найдено предсказание Жириновского «Трамп берет Венесуэлу, мы — Украину»

    Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

    Небо окрасилось в необычный цвет и напугало британцев

    Депутаты Европарламента испугались США

    Обновление для iPhone вызвало скандал

    В Германии канцлера Мерца назвали сумасшедшим из-за мыслей о конфликте с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok