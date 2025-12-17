Российская лыжница Непряева оценила дебют на Кубке мира

Дерья Непряева заявила, что ее дебют на Кубке мира выглядит неплохо

Российская лыжница Дарья Непряева оценила свой дебют на Кубке мира, который состоялся на этапе в Давосе. Об этом сообщает Sports.

Она назвала конкуренцию на международном уровне колоссальной, а также отметила плотность результатов. «Если оценивать мой результат не по занятому месту, а по отставанию и возможности в кратчайшие сроки сократить его, то все выглядит довольно неплохо», — заявила Непряева.

Ранее дебют Непряевой, а также ее партнера по сборной Савелия Коростелева оценил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко. По его словам, пока не нужно ни критиковать спортсменов, ни радоваться их выступлению.

Коростелев и Непряева дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россияне провели по две гонки и не поднимались выше 20 места, но завоевали по четыре квоты на зимние Олимпийские игры-2026 в Италии.