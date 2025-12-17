Реклама

10:52, 17 декабря 2025

Российская лыжница Непряева оценила дебют на Кубке мира

Дерья Непряева заявила, что ее дебют на Кубке мира выглядит неплохо
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская лыжница Дарья Непряева оценила свой дебют на Кубке мира, который состоялся на этапе в Давосе. Об этом сообщает Sports.

Она назвала конкуренцию на международном уровне колоссальной, а также отметила плотность результатов. «Если оценивать мой результат не по занятому месту, а по отставанию и возможности в кратчайшие сроки сократить его, то все выглядит довольно неплохо», — заявила Непряева.

Ранее дебют Непряевой, а также ее партнера по сборной Савелия Коростелева оценил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко. По его словам, пока не нужно ни критиковать спортсменов, ни радоваться их выступлению.

Коростелев и Непряева дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россияне провели по две гонки и не поднимались выше 20 места, но завоевали по четыре квоты на зимние Олимпийские игры-2026 в Италии.

