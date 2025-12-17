Реклама

19:42, 17 декабря 2025

Российский хоккеист рассказал об ужасах жизни в США

Хоккеист «Сибири» Абрамов рассказал о криминале в США
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Михаил Абрамов рассказал о своем опыте жизни в США. Его слова приводит «Чемпионат».

Хоккеист вспомнил ужасную поездку на машине. Когда он остановился на заправке поздним вечером, то вокруг была заброшенная улица, шли темнокожие люди, поэтому форвард быстро залил бензин всего на пять долларов и уехал, решив не рисковать.​

Спрингфилд, где он жил, хоккеист назвал одним из самых криминальных городов с населением около 100 тысяч. Абрамов поселился в тихом районе и вел замкнутый образ жизни — только арена и дом, — избегая улиц ночью.

Абрамов выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Спрингфилд». В «Сибирь» он перешел в 2025 году.

