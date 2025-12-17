Скромный мужчина изменил жене с 520 разными женщинами

Японка узнала о 520 изменах мужа и превратила историю об этом комикс

Японка превратила историю своего неудачного брака и измен мужа в популярный комикс. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Нэму Кусано вышла замуж за приятеля своего друга — серьезного и скромного мужчину, которому она сразу целиком доверилась. Позже у пары родился сын с редким заболеванием. Кусано пришлось стать домохозяйкой, чтобы взять на себя все заботы по уходу за ребенком. Несмотря на частые отлучки мужа и его задержки на работе, она продолжала безоговорочно доверять ему. Поэтому Кусано испытала шок, когда однажды нашла в вещах супруга презервативы и возбуждающие средства.

Муж признал, что изменял ей и ничуть в этом не раскаивается. По его словам, так он снимал стресс, чтобы не приносить его с работы домой. Кусано позже узнала, что за годы брака супруг изменил ей с 520 разными женщинами, включая эскортниц и порноактрис. Она убедила его обратиться к врачу, который диагностировал сексуальную аддикцию, сформировавшуюся еще в юношеские годы. Оправившись от предательства, Кусано решила превратить свою историю в комикс.

