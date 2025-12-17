Реклама

01:09, 17 декабря 2025

США ввели ограничения на выдачу виз для граждан ряда стран

Белый дом: США ввели ограничения на выдачу виз для граждан 15 стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Соединенные Штаты Америки ввели частичные ограничения на выдачу виз для граждан из 15 стран. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В частности, изменения коснутся граждан Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д’Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила информацию об ограничениях в выдаче виз для туристов с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями. «В течение 100 лет политика Государственного департамента включала в себя полномочия отказывать тем заявителям на визу, которые могут стать финансовым бременем для налогоплательщиков [США], а также желающим получить государственную медицинскую помощь в Соединенных Штатах, что может истощить ресурсы здравоохранения», — пояснила она.

