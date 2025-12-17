США ввели ограничения на выдачу виз для граждан ряда стран

Белый дом: США ввели ограничения на выдачу виз для граждан 15 стран

Соединенные Штаты Америки ввели частичные ограничения на выдачу виз для граждан из 15 стран. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В частности, изменения коснутся граждан Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д’Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила информацию об ограничениях в выдаче виз для туристов с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями. «В течение 100 лет политика Государственного департамента включала в себя полномочия отказывать тем заявителям на визу, которые могут стать финансовым бременем для налогоплательщиков [США], а также желающим получить государственную медицинскую помощь в Соединенных Штатах, что может истощить ресурсы здравоохранения», — пояснила она.