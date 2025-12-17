Реклама

Из жизни
06:31, 17 декабря 2025Из жизни

Стали известны жуткие подробности о съеденном медведем туристе

В Японии медведь растерзал туриста и спрятал часть останков, чтобы доесть потом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: FURISHO / Shutterstock / Fotodom

На останках съеденного медведем туриста нашли GPS-часы, которые записывали все, что с ним происходило. Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun.

Нападение произошло 14 августа, когда двое мужчин совершали восхождение на вулкан Раусу — пик высотой 1661 метр на японском полуострове Сиретоко. Тогда сообщалось, что медведь схватил одного из них и на глазах другого утащил в лес. Спасатели смогли найти останки пропавшего туриста лишь на следующий день.

Информация с GPS-часов помогла прояснить, что с ним случилось. Она показывает, что в тот день около 11 часов утра он внезапно сошел с тропы и спустился по заросшему склону. После этого устройство некоторое время фиксировало круговые перемещения в густых зарослях. Когда турист находился в 100–130 метрах от тропы, его пульс остановился.

Ночью часы оставались неподвижны, а утром снова пришли в движение. Они продвинулись по зарослям на несколько сотен метров. Специалисты считают, что на следующий день медведь вернулся за добычей и потащил человека в укромное место, чтобы съесть позже.

Товарищ пропавшего туриста рассказал, что во время восхождения шел следом за ним, отставая примерно на 200 метров. По его словам, неожиданно раздался ужасный крик. Затем голос его друга донесся уже снизу. Товарищ бросился в направлении звука и увидел бурого медведя, который тащил человека в заросли. Он пытался применить средство, отпугивающее медведей, но оно не сработало.

Позднее, 15 августа, поисковики увидели медведицу с двумя медвежатами, которая тащила в пасти человеческие останки. Охотники из состава группы ликвидировали всех трех животных. Неподалеку нашли укрытие из грунта, куда бурые медведи прячут добычу, которую не могут съесть сразу.

Останки получили настолько сильные повреждения, что родственников пропавшего туриста перед опознанием просили смотреть только на его лицо.

Раусу входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и известна как место обитания бурых медведей. Она пользуется большой популярностью у туристов в летний сезон. По данным полиции, в тот день на маршрут собирались выйти не менее 40 человек.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от нападений медведей в Японии с апреля по октябрь составило 196 человек. Это стало абсолютным максимумом за последние пять лет наблюдений.

