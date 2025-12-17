Трамп назвал Уиткоффа величайшим переговорщиком с наилучшим характером

Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Стива Уиткоффа величайшим переговорщиком. Об этом он заявил в ходе приема в Белом доме по случаю Хануки.

Глава государства напомнил, что Уиткофф долгое время был специалистом по недвижимости в Нью-Йорке и «мало что знал о реках и границах России», однако он обладал «наилучшим характером».

«Стив — величайший переговорщик. Он величайшая личность. Я знаю других великих переговорщиков, но с ними надо было бы развязать третью мировую войну, прежде чем сделка была бы заключена», — сказал Трамп.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров раскрыл главный итог встречи Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина. «Обе стороны подтвердили взаимные понимания, достигнутые на Аляске. Я лично считаю, что недоразумения, недопонимания были устранены», — сказал он.