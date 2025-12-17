Троим российским спортсменам запретили участвовать в турнире в США

Троим российским саночникам запретили участвовать в этапе Кубка мира в США

Российским саночникам Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой запретили участвовать в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США). Об этом сообщает ТАСС.

Решение принял исполнительный совет Международной федерации санного спорта (FIL). Отмечается, что причиной стали сомнения в соответствии критериям нейтральности троих спортсменов. При этом другие отечественные спортсмены смогут принять участие в турнире.

Этап Кубка мира в Лэйк-Плэсиде пройдет 19-20 декабря.

23 ноября FIL позволила отечественным спортсменам соревноваться в нейтральном статусе. Все они выступают в одноместных санях. Кроме того, вместе со спортсменами на соревнования смогут попасть и другие представители команды.