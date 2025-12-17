В бундестаге назвали готовые отправить войска на Украину страны

Штрак-Циммерман: Всем странам Европы следует отправить войска на Украину

В идеале всем странам Европы следует отправить войска в рамках инициативы о «многонациональных силах для Украины». Об этом заявила председатель комитета по обороне и безопасности в Европейском парламенте (ЕП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ее слова приводит издание Tagesspiegel.

«Франция и Великобритания уже готовы. Правительство Германии до вчерашнего дня хранило молчание по этому поводу. Но, конечно, Германия должна участвовать в таких многонациональных силах для защиты Украины от будущих атак», — заявила Штрак-Циммерман.

Политик добавила, что «многонациональные силы» также, скорее всего, будут включать Данию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Польшу, Испанию, Италию и другие страны, присутствовавшие на переговорах по Украине в Берлине. По ее словам, Турция могла бы взять на себя ведущую роль в защите Черного моря. Кроме того, свои силы для контингента могла бы выделить Канада. Штрак-Циммерман заключила, что «в идеале все европейские страны НАТО должны были бы принять участие» в инициативе.

Ранее европейские лидеры указали, что планируемые гарантии безопасности для Киева включают в том числе формирование «многонациональных сил для Украины», возглавляемых Европой и поддерживаемых США.