02:46, 17 декабря 2025Бывший СССР

В ЛНР нашли тайник со шведским и немецким оружием

Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник со шведским гранатометом и немецким пулеметом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press

Тайник со шведским и немецким оружием нашли на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии в Telegram.

В ведомстве уточнили, что тайник обнаружили во время проведения специальных мероприятий в районе одного из населенных пунктов республики. В частности, в кирпичной печи в заброшенном частном доме оказались шведский противотанковый гранатомет AT-4, пулемет MG-42 немецкого производства, рассчитанный на патроны стандарта НАТО и различные боеприпасы. «Для дальнейшего разбирательства найденное передано органам внутренних дел», — говорится в сообщении.

Ранее полицейские обнаружили крупный схрон в полуразрушенном частном доме в Попасной ЛНР. В одном из домов оказался тайник, оттуда изъято шесть стартовых зарядов к ПТРК Javelin, снаряд для зарубежного оружия, восемь кассетных боеприпасов, два кумулятивных танковых снаряда, две минометные мины.

До этого Запорожье нашли два крупных схрона с противотанковыми минами и боеприпасами.

