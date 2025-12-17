В МИД России дополнили слова Лукашенко про «спящего медведя»

Захарова дополнила совет Лукашенко Киеву про спящего медведя

Если кто-то оказался рядом со спящим медведем, то он должен задуматься, как его туда занесло, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, призвавшего Киев «не будить спящего медведя».

«Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила о том, что для сотрудничества России и Европы были все возможности, однако Запад отказался от них в пользу конфронтации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после переворота на Украине в 2014 году новые власти взяли курс на искоренение всего русского.