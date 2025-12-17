Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:11, 17 декабря 2025Бывший СССР

В МИД России дополнили слова Лукашенко про «спящего медведя»

Захарова дополнила совет Лукашенко Киеву про спящего медведя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Если кто-то оказался рядом со спящим медведем, то он должен задуматься, как его туда занесло, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, призвавшего Киев «не будить спящего медведя».

«Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила о том, что для сотрудничества России и Европы были все возможности, однако Запад отказался от них в пользу конфронтации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после переворота на Украине в 2014 году новые власти взяли курс на искоренение всего русского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке прорыва ВСУ на территорию России

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Дома и автопарк экс-главы ФНС российского региона конфисковали

    Финляндия отказалась помогать Украине своими средствами

    В МИД России дополнили слова Лукашенко про «спящего медведя»

    Масштабы падения российского автопрома оценили

    Власти рассказали о масштабных последствиях атаки ВСУ на российский регион

    106-летняя женщина раскрыла два простых секрета долголетия

    Одну категорию россиян призвали лишить пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok