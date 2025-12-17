«Если ты живешь рядом со спящим медведем, не буди его». Лукашенко высказался об Украине, России и Крыме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о причинах конфликта на Украине. Свое мнение он выразил в интервью телеканалу NewsMax TV, отрывки беседы опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил, что после переворота в Киеве в 2014 году новые украинские власти взяли курс на искоренение всего русского, и даже сожгли в одесском Доме профсоюзов противников Майдана.

Говорю вам как старый политик. Если ты живешь рядом со спящим медведем, ну не буди его, найди нормальные отношения Александр Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко предупредил о главном риске для Украины

Лукашенко предупредил, что продолжение боевых действий может привести к тому, что Украина перестанет существовать. «По моему мнению, ее может не оказаться на карте», — сказал Лукашенко.

Кроме того, глава Белоруссии выразил опасения, что при продолжении конфликта эскалация будет только нарастать — он может приобрести глобальный характер. В связи с этим Лукашенко призвал Запад отказаться от поставок Украине новых вооружений. Он также оценил ситуацию на поле боя, отметив, что Россия одерживает верх.

Также Лукашенко заявил, что глава российского государства Владимир Путин желает достижения мира в украинском конфликте. Кроме того, он отметил, что и президент Украины Владимир Зеленский также хочет наступления мира, однако их взгляды на разрешение кризиса разнятся.

Лукашенко порассуждал о Крыме

Президент Белоруссии высказался по вопросу принадлежности Крыма, заявив, что украинцы сами отдали его России и не собирались за него воевать. По его словам, сегодня украинские власти, включая Зеленского, заявляют, что Крым украинский. Однако в 2014 году за полуостров «никто не воевал и не сражался».

Это было на моих глазах. Ни одного выстрела со стороны Украины. Если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали, они ее просто отдали россиянам Александр Лукашенко президент Белоруссии

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что Россия ни при каких обстоятельствах не позволит Украине вновь взять под контроль Крым. «Да никогда Россия Крым не вернет. Я не представляю, что должно случиться, чтобы они ушли оттуда, где они сейчас находятся. Поэтому, возможно, уже и этот вопрос решенный», — заявил он, добавив, что идентичный ответ на этот вопрос начали давать и западные лидеры.

Вклад Лукашенко в урегулирование конфликта оценили

13 декабря специальный посланник президента США в Белоруссии Джон Коул заявил, что Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине. «Он помогает, советует нам, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», — признал дипломат. Посланник Дональда Трампа также отметил важный фактор давних добрых отношений между Лукашенко и Путиным. «Ваш президент имеет возможность давать советы Путину. Они давние друзья, это способ помочь процессу», — добавил Коул.

До этого Путин отметил, что Россия всегда помнит и ценит позитивный вклад Лукашенко в переговорный процесс по конфликту на Украине. «Вы один из тех людей, которые стремятся, чтобы конфликт был закончен. Мы помним о вашем вкладе в урегулирование конфликта. Все усилия, которые с первых дней предпринимались Белоруссией, имели положительный результат», — заявил российский лидер. Лукашенко ответил, что усилия Минска по переговорному процессу связаны с тем, что Белоруссия является союзником и родственной России страной.