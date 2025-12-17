В Саратовской области заступили на боевое дежурство шахтные «Ярсы»

Каракаев: Первый полк Татищевского соединения с МБР «Ярс» заступил на дежурство

Первый полк Татищевского ракетного соединения (Саратовская область), оснащенный комплексами «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) шахтного базирования, заступил на боевое дежурство. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью «Красной звезде».

«В текущем году в преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения на боевое дежурство заступил первый ракетный полк Татищевского соединения, оснащенный РК (ракетными комплексами — прим. «Ленты.ру») "Ярс" шахтного базирования», — сообщил он.

Каракаев подчеркнул, что именно с Татищевского соединения в России началось перевооружение на современные шахтные комплексы «Тополь-М». Этот процесс начали в 1997 году.

Ранее в декабре таблоид Daily Star смоделировал последствия возможного удара российским «Тополем» по стратегическим объектам на территории Великобритании. Издание предположило, что при ударе по крупнейшей базе Королевского военно-морского флота площадь поражения радиацией составит 18,6 квадратного километра.