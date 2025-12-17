Валуев объяснил задержание Семака с женой в Германии

Валуев о задержании Семака с женой в Германии: Поездки в Европу — это рулетка

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев объяснил задержание в Германии главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны. Слова депутата приводит «Спорт-Экспресс».

Валуев назвал поездки россиян в Европу рулеткой. «У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут испытать судьбу», — посчитал он.

О задержании Семака с супругой в аэропорту Мюнхена стало известно ранее, 16 декабря. Причиной стали купленные в ЕС товары. Согласно новым законам, граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с командой специалист шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и взял пять Суперкубков страны.