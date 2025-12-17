Реклама

12:16, 17 декабря 2025

Угрозу гражданской войны на Украине после СВО оценили

Политолог Журавлев допустил гражданскую войну на Украине после СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Поскольку Украина — составное государство из довольно случайно соединенных частей, то там существует вероятность гражданской войны после окончания специальной военной операции (СВО), уверен политолог Дмитрий Журавлев. Оценкой он поделился с «Лентой.ру».

«Такая вероятность существует. Вопрос лишь состоит в том, какова эта вероятность: 100 процентов, 50 процентов, 10 процентов? Это зависит от границ Украины. Если Николаев и Львов будут в одной стране, то есть опасность того, что они начнут выяснять отношения между собой. Если те, кто хочет жить в России, будут жить в России, вероятность гражданской войны будет значительно ниже», — высказался политолог.

По его словам, все, что происходит на Украине, это и есть гражданская война между теми, кто любой ценой хочет на Запад, и теми, кто хочет жить так, как они привыкли. СВО же — это попытка эту гражданскую войну прекратить, считает Журавлев.

«Когда СВО закончится и то, что называется Украиной, останется в одиночестве, там может быть гражданская война, потому что разные регионы растут и видят себя по-разному. Сейчас все это задавлено диктатурой военных, но когда диктатура прекратится, возможны варианты», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о том, что послевоенная Украина может столкнуться с гражданской войной.

Слова политика прокомментировал депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он задался вопросом, не является ли гражданской войной 300 тысяч случаев самовольного оставления части и деятельность «карателей» в форме сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине).

