16:59, 17 декабря 2025

Пользователям Windows 10 усложнили жизнь

Пользователи Windows 10 лишились возможности ставить на паузу обновления
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom

В Windows 10 и больше нельзя приостановить установку обновления, если копия операционной системы (ОС) не была зарегистрирована в программе расширенных обновлений. На это обратило внимание издание Windows Latest.

14 октября Microsoft прекратила выпуск регулярных обновлений для Windows 10, однако продолжила распространять их среди участников программы Extended Security Updates (ESU). Журналисты медиа заметили, что на персональных компьютерах (ПК) под управлением Windows 10, не зарегистрированной в ESU, исчезла возможность отложить установку обновлений.

По словам журналистов издания, таким образом Microsoft — случайно или нарочно — усложнила жизнь пользователей ОС. Редактор медиа Абхиджит МБ заметил, что у пользователей Windows была возможность отложить установку апдейтов на срок до 7 дней. Он объяснил, что пользователи также не смогут приостановить установку Windows 11, если запустили ее случайно.

При этом у пользователей Windows 10, которые стали участниками программы ESU, возможность откладывать установку обновлений осталась.

Журналисты заключили, что зарегистрированные в программе Extended Security Updates пользователи будут бесплатно получать апдейты и патчи безопасности для Windows 10 как минимум до октября 2026 года.

Ранее журналисты издания Windows Latest выяснили, что платные обновления Extended Security Updates (ESU) нарушили работу ПК под Windows 10. Ошибки нашли в апдейте KB5071546.

