Адвокат ответил на объявление Киркорова в розыск на Украине

Адвокат Аграновский: СБУ не может задержать Киркорова из-за ошибок

Российский адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что орфографические ошибки в имени и отчестве певца Филиппа Киркорова в разыскной карточке СБУ делают его задержание невозможным. Об этом пишет РИА Новости.

Как ранее стало известно, украинская сторона объявила Филиппа Киркорова в розыск, внеся его данные в базу. При этом в документах допущены ошибки в написании его имени и отчества. Помимо этого, отсутствует фотография исполнителя.

«СБУ с ошибками указала имя и отчество российского певца и нет фотографии, а это значит, что формально это совершенно другой человек. В любой стране, где уважают право, Киркорова не могут задержать», — подчеркнул Аграновский.

Ошибки в документах, по мнению адвоката, подчеркивают некомпетентность украинских правоохранительных органов.

Ранее сам Филипп Киркоров прокомментировал объявление в розыск со стороны Службы безопасности Украины. По мнению исполнителя, СБУ решила «пошуметь», используя его имя.

В 2021 году известного артиста признали угрозой национальной безопасности Украины. В СБУ ранее пояснили, что певец не раз высказывался в поддержку присоединения Крыма к России и называл полуостров частью РФ.