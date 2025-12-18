Реклама

06:32, 18 декабря 2025Мир

Американский журналист раскрыл планы США в отношении Украины

Журналист Херш: США намерены получить 50 % доходов от восстановления Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты хотели бы получать половину от доходов компаний, которые будут заниматься восстановлением Украины. Об этом в среду рассказал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в блоге на платформе Substack.

По словам журналиста, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер настаивают на том, чтобы США получали 50 процентов прибыли всех компаний, участвующих в восстановлении Украины. Херш также отмечает, что за подбор подрядчиков будет отвечать новая организация, возглавляемая Уиткоффом и Кушнером.

Помимо этого, журналист отдельно выделил роль министра армии сухопутных войск США Дэниела Дрисколла в процессе урегулирования украинского конфликта.

Ранее на Западе спрогнозировали, что разрушения, вызванные конфликтом на территории Украины, а также затраты на последующее восстановление экономики в течение 10 лет оцениваются в 524 миллиарда долларов.

До это издание The Wall Street Journal писало, что России, США и Украине могут потребоваться месяцы для согласования условий урегулирования конфликта.

