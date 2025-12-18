Барщевский назвал причину ухода с поста представителя в Конституционном и Верховном судах

Барщевский уходит с поста представителя в КС и ВС из-за предельного возраста

Михаил Барщевский объяснил уход с поста представителя правительства России в Конституционном и Верховном судах достижением предельного возраста госслужащего, передает ТАСС.

По его словам, закон установил предельный возраст пребывания на госслужбе до 70 лет, а ему 27 декабря как раз исполнится 70 лет, поэтому с 26 декабря он уходит в отставку. Барщевский отметил, что поставил рекорд, проработав на своей должности четверть века.

Барщевский опроверг версию о связи отставки с квартирным делом певицы Ларисы Долиной, чьим адвокатом на слушаниях в Верховном суде России была Мария Пухова из коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры». Он заявил, что это полный бред.

Вместе с тем, Барщевский планирует вновь заняться адвокатской практикой и театральной деятельностью. Его статус адвоката был приостановлен на время госслужбы. Он указал, что является художественным руководителем театра «Неформат».