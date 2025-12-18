Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:08, 18 декабря 2025Из жизни

Бедные друзья нашли в земле крупный алмаз стоимостью пять миллионов рублей

В Индии двое друзей из бедных семей нашли крупный алмаз
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: @ndtv

В индийском штате Мадхья-Прадеш двое друзей нашли в земле алмаз массой 15,34 карата. Об этом сообщает издание BBC News.

24-летний Сатиш Кхатик и 23-летний Саджид Мохаммед родились в бедных семьях. У одного — мясная лавка в городе Панна, другой торгует фруктами. Алмаз попался им на участке, где, по слухам, встречаются драгоценные камни. Они арендовали его специально для поисков.

Кхатику и Мохаммеду повезло: они отыскали крупный алмаз всего за несколько недель. Специалист оценил его стоимость в пять-шесть миллионов рупий (4,4-5,4 миллиона рублей). Алмаз планируют выставить на аукцион.

Материалы по теме:
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021

«Боги наконец вознаградили их тяжелый труд и терпение», — заявил отец Мохаммеда. Когда-то он тоже искал алмазы, но, в отличие от сына, без особого успеха.

«Теперь мы сможем выдать сестер замуж», — говорят Кхатик и Мохаммед. По их словам, о расширении бизнеса, покупке земли или переезде в большой город они пока не думают.

Ранее сообщалось, что кладоискатель из Великобритании наткнулся на золотой самородок весом 64,8 грамма, который оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов. Находка оказалась крупнейшим самородком, когда-либо найденным в Англии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам дали советы при повреждении авто на парковке

    На Украине намекнули на связанные с Ермаком доказательства в деле «кошелька» Зеленского

    Зеленский пожаловался на отсутствие ракет

    Россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд

    В США канцлера Германии Мерца призвали учить историю после слов о России

    Путин позвонил пятилетнему россиянину

    Японию предупредили о последствиях военных учений вблизи российских границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok