Французский футболист ПСЖ оценил Сафонова

Игрок ПСЖ Заир-Эмери: Сафонов хорошо влился в команду и выкладывается на полную

Французский футболист ПСЖ Уоррен Заир-Эмери оценил игру российского вратаря клуба Матвея Сафонова. Его слова приводит Le Parisien.

«Матвей очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский язык, всегда выкладывается на полную. Именно такие футболисты нам нужны», — заявил Заир-Эмери. По его словам, Сафонов был готов и ждал момента, чтобы показать свои лучшие качества.

17 декабря Сафонов отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии с бразильским «Фламенго» и принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии одиннадцатиметровых россиянин отбил четыре удара бразильцев из пяти.

Для Сафонова матч стал четвертым подряд в стартовом составе ПСЖ. До этого он не получал игровой практики. После травмы основного вратаря команды Люки Шевалье россиянин занял место в воротах и сохранил его после восстановления конкурента от повреждения.