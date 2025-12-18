Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:07, 18 декабря 2025Спорт

Французский футболист ПСЖ оценил Сафонова

Игрок ПСЖ Заир-Эмери: Сафонов хорошо влился в команду и выкладывается на полную
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Manon Cruz / Reuters

Французский футболист ПСЖ Уоррен Заир-Эмери оценил игру российского вратаря клуба Матвея Сафонова. Его слова приводит Le Parisien.

«Матвей очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский язык, всегда выкладывается на полную. Именно такие футболисты нам нужны», — заявил Заир-Эмери. По его словам, Сафонов был готов и ждал момента, чтобы показать свои лучшие качества.

17 декабря Сафонов отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии с бразильским «Фламенго» и принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии одиннадцатиметровых россиянин отбил четыре удара бразильцев из пяти.

Для Сафонова матч стал четвертым подряд в стартовом составе ПСЖ. До этого он не получал игровой практики. После травмы основного вратаря команды Люки Шевалье россиянин занял место в воротах и сохранил его после восстановления конкурента от повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС потерпел неудачу в вопросе изъятия активов России

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Мультфильм с поющими песню о дружбе Путиным и Моди набрал более миллиона просмотров

    Согласившийся на подработку российский школьник с товарищем попал под следствие

    Французский футболист ПСЖ оценил Сафонова

    В России родился ребенок с полутораметровой пуповиной

    VGV рассказал о новинках для России на 2026 год

    Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Долиной

    Тело не выжившего при нападении в Одинцово подростка вывезли из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok