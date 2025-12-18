Госдума приняла закон о самозапрете на ставки

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о самозапрете на ставки

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о самозапрете на азартные игры, в том числе ставки. Об этом сообщает ТАСС.

Граждане смогут установить самоограничение на участие в азартных играх минимальным сроком на один год. Заявление на это можно будет подать через «Госуслуги». Сделавшие это лица не смогут делать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино. Кроме того, им нельзя будет отправлять рекламу азартных игр.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. «Реализация данного механизма направлена на минимизацию негативных социальных и экономических последствий, связанных с азартными играми», — заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Ранее сообщалось, что в ноябре число установивших самозапрет на кредиты россиян резко возросло. Количество заявлений увеличилось примерно на 16,8 процента относительно октября и достигло примерно 1,58 миллиона.