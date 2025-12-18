Крокодил утащил десятилетнего мальчика

В Индонезии крокодил напал на десятилетнего мальчика

В Индонезии крокодил напал на десятилетнего мальчика. Об этом сообщает издание VOI.

Нападение произошло во вторник, 16 декабря, когда мальчик по имени Афан купался в реке Инггои. Неожиданно на поверхности показался крокодил, схватил его и утащил под воду.

Очевидцы вызвали спасателей. В 21:05 специалисты осмотрели место происшествие и начали поиски на берегу. Одновременно спасатели прочесывали реку на надувных лодках. К поискам присоединились жители окрестных деревень на традиционных длинных лодках.

Работы ведутся с повышенной осторожностью из-за сообщений о появлении в районе происшествия второго крокодила. К операции привлекли местных ловцов крокодилов, которые должны помочь в случае возвращения хищника.

Ранее сообщалось, что в штате Махараштра, Индия, 59-летний Лаксман Калги стал жертвой крокодила. Хищник утащил его под воду, когда он решил искупаться с друзьями.