17:08, 18 декабря 2025Спорт

«Локомотив» отказался продавать капитана команды в ЦСКА

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА сделал официальное предложение столичному «Локомотиву» по покупке капитана команды Дмитрия Баринова. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Армейцы предложили за хавбека 500 тысяч евро, но железнодорожники отказались. Красно-зеленые рассчитывают на игрока в весенней части сезона.

3 декабря сообщалось, что Баринов принял решение о переходе в ЦСКА. Уточнялось, что трансфер произойдет летом, когда у полузащитника закончится контракт с «Локомотивом». Он присоединится к армейцам на правах свободного агента.

29-летний Баринов провел в «Локомотиве» всю профессиональную карьеру, дебютировав за клуб в 2015 году. Вместе с командой он стал чемпионом России, трижды выиграл Кубок и один раз — Суперкубок страны.

