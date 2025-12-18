Реклама

Экономика
10:24, 18 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали еврозиму

Синоптик Леус: В столице погода обусловлена европейским антициклоном
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В четверг, 18 декабря, в столице будет продолжаться еврозима — погода будет обусловлена влиянием гребня европейского антициклона, по периферии которого скользнет холодный атмосферный фронт. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Небо над регионом продолжат закрывать плотные облака, но существенных осадков не ожидается, лишь на севере и востоке области местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Местами гололедица.

Синоптики Гидрометцентра сообщили, что в четверг, 18 декабря, в Москве и области ожидается облачная погода, осадки и температура до плюс 2 градусов Цельсия.

В среду, 17 декабря, на фоне потепления и моросящего дождя в Москве полностью пропал выпавший снег.

