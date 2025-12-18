Реклама

11:49, 18 декабря 2025Из жизни

Мужчина ограбил пожилую женщину сразу после освобождения в зале суда

В Британии вор-рецидивист получил условный срок и сразу ограбил пенсионерку
Антонина Черташ
Фото: Phil Noble / Reuters

В Великобритании преступник получил условный срок, вышел из зала суда и совершил новое преступление. Об этом сообщает Gazette & Herald.

Инцидент произошел 21 июля. 32-летний Дэниел Белл, вор-рецидивист, ограбил пенсионерку на улице через несколько часов после того, как ему вынесли условный приговор за серию краж и нападение на продавца. Белл сбил пожилую женщину с ног и украл ее сумочку.

Мужчина нарушил условия освобождения, которые включали курс реабилитации от наркозависимости и 120 часов обязательных работ. Полиция нашла и арестовала Белла в течение суток в приюте для бездомных, где он жил на протяжении судебного процесса. Судья Саймон Хики предупредил, что за новое ограбление, а также за длинный список других преступлений Белл получит реальный тюремный срок в январе. Это произойдет несмотря на его недавнее заявление, что он завязал с героином и хочет устроиться на работу.

Ранее в Индии воры залезли в чужой дом и оставили высмеивающую хозяев записку. В тексте они призвали владельца накопить денег на случай, если его снова придут обворовывать.

