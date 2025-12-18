Реклама

19:13, 18 декабря 2025Из жизни

Неуловимая банда воров в плащах украла из банка 1,8 миллиарда рублей

В Германии банда воров в плащах украла из банка 19 миллионов евро
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lübeck Police

В Германии власти предложили 300 тысяч евро (28,2 миллиона рублей) за информацию о неуловимой банде преступников в плащах, которые год назад украли из банковских ячеек в Любеке ценности на 19 миллионов евро (почти 1,8 миллиарда рублей). Об этом пишет Need To Know.

Кража произошла 20 декабря 2024 года в отделение Deutsche Bank. Четверо воров пришли в банк около полудня, спрятались в офисах на верхних этажах здания, вышли из укрытия ночью и вскрыли 371 ячейку с золотом, украшениями и деньгами, а затем скрылись. При этом сигнализация в банке не сработала.

Полиция не знает, как преступникам удалось остаться незамеченными на протяжении 17 часов, которые они провели в здании. На записи камер видеонаблюдения лица воров также не попали. В ходе следствия выяснилось, что они даже привезли с собой биотуалет, чтобы не пользоваться уборными в банке и не оставить следов ДНК. Охранники заметили воров только когда они выезжали с парковки, потому что в последний момент сигнализация все-таки включилась. Два внедорожника преступников видел охранник, но не сумел записать их номера.

Ранее сообщалось, что в США разыскивают неуловимого преступника, который ограбил два отделения банка Flagstar за двое суток при помощи записки с угрозами. Оба преступления мужчина совершил на Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк.

