Неуловимый преступник ограбил два банка за два дня при помощи записок

В США неуловимый преступник ограбил два банка в Нью-Йорке при помощи записок

В США разыскивают неуловимого преступника, который ограбил два отделения банка Flagstar за двое суток при помощи записки с угрозами. Об этом пишет New York Post.

Оба нападения произошли на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк. В понедельник, 8 декабря, мужчина вошел в отделение банка, показал кассирам записку с угрозами и скрылся с неназванной суммой на автомобиле. Менее чем через два дня он же пришел в отделение того же банка в населенном пункте Норт-Бабилон, передал кассиру записку, получил деньги и ушел пешком.

Задержать грабителя пока не удалось. Согласно ориентировке властей, это был лысый мужчина с бородой, одетый в темную куртку. Других подробностей происшествий и сумм, которыми он завладел, полиция не разглашает. Администрация банка Flagstar также отказалась комментировать преступления.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полиция арестовала воров, которые несколько лет терроризировали Лондон и считались неуловимыми. Для проникновения в один из магазинов они использовали бензопилы.