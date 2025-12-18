Реклама

Наука и техника
10:29, 18 декабря 2025Наука и техника

ИИ в Windows 11 назвали небезопасным

Microsoft назвала ИИ в Windows безопасным, но предупредила о вирусах
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft заявила, что искусственный интеллект (ИИ) безопасен для пользователей Windows, но указала на возможные риски. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты обратили внимание на свежую публикацию Microsoft в соцсети X, где компания заявила, что новые функции Windows 11 позволят людям «легко, безопасно и уверенно использовать ИИ». Однако на сайте корпорации обнаружили заметку от 17 ноября, в котором говорится, что использование нейросетей в операционной системе (ОС) сопряжено с рисками.

В материале раскрывается суть агентов — систем на базе ИИ, способных анализировать и выполнять различные задачи. Инженеры Microsoft подчеркнули, что использование агентского ИИ создает новые риски безопасности — например, внедрение вредоносного контента, встроенного в элементы пользовательского интерфейса или документы. Также ранее в компании признали, что в исключительных случаях агенты ИИ могут сами скачивать на компьютеры вирусы.

Специалисты Windows Latest заявили, что Microsoft сама верит в том, что встроенные в Windows нейросети могут быть небезопасными. Так, при активации функции агентов ИИ в новой версии ОС появляется предупреждение с возможными последствиями для безопасности.

Ранее стало известно, что Microsoft придумала новый способ отвлечь пользователей от популярного браузера Google Chrome. В Windows появилась реклама, намекающая что конкуренты браузера Edge могут быть небезопасными.

