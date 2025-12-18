Оценены шансы Овечкина прервать пятиматчевую серию в НХЛ без голов

Букмекеры оценили шансы Овечкина прервать безголевую серию коэффициентом 2,20

Букмекеры оценили шансы российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина прервать пятиматчевую серию без голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

В ночь на пятницу, 19 декабря, столичный клуб на своей площадке примет «Торонто Мэйпл Лифс». Поставить на то, что россиянин в этой игре отметится голом, можно с коэффициентом 2,20. Если Овечкин уйдет с площадки без заброшенных шайб, сыграет коэффициент 1,55.

Овечкин не отличался в последних пяти матчах регулярного чемпионата НХЛ подряд. Всего в этом сезоне он забросил 14 шайб и сделал 17 результативных передач в 33 играх.

Ранее российский нападающий «Вашингтона» Богдан Тринеев рассказал о том, что обращается к Овечкину на вы. «Это человек с огромным статусом, с большой карьерой, да и разница в возрасте существенная», — заявил Тринеев.