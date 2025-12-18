Реклама

20:08, 18 декабря 2025Спорт

Российский хоккеист «Вашингтона» рассказал об обращении к Овечкину на вы

Российский игрок «Вашингтона» Тринеев рассказал об обращении к Овечкину на вы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Богдан Тринеев рассказал о том, что обращается к одноклубнику и соотечественнику Александру Овечкину на вы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Для кого-то он, может быть, и на ты, и просто по имени. Но для меня — нет. Это человек с огромным статусом, с большой карьерой, да и разница в возрасте существенная», — заявил Тринеев. Россиянин добавил, что обращается к Овечкину по имени и отчеству.

23-летний Тринеев в нынешнем сезоне провел один матч в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин сыграл 14 декабря против «Виннипег Джетс» (1:5) и не отметился результативными действиями.

Всю заокеанскую карьеру Овечкин выступает за «Вашингтон». 40-летний российский форвард является победителем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

