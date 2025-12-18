Оценены шансы сборной Испании выиграть ЧМ-2026 и Евро-2028 сразу

Букмекеры оценили шансы Испании выиграть ЧМ и Евро сразу коэффициентом 27,50

Букмекеры оценили шансы сборной Испании по футболу выиграть два крупных турнира подряд — чемпионат мира (ЧМ) — 2026 и Евро-2028. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Успех испанцев на ЧМ котируется коэффициентом 5,50. На победу команды Луиса де ла Фуэнте на Евро можно поставить с коэффициентом 5,50.

Таким образом, для ставки на победу Испании на обоих крупных турнирах нужно собрать экспресс. Его коэффициент составит 27,50.

