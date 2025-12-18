Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:28, 18 декабря 2025Спорт

Оценены шансы сборной Испании выиграть ЧМ-2026 и Евро-2028 сразу

Букмекеры оценили шансы Испании выиграть ЧМ и Евро сразу коэффициентом 27,50
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Букмекеры оценили шансы сборной Испании по футболу выиграть два крупных турнира подряд — чемпионат мира (ЧМ) — 2026 и Евро-2028. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Успех испанцев на ЧМ котируется коэффициентом 5,50. На победу команды Луиса де ла Фуэнте на Евро можно поставить с коэффициентом 5,50.

Таким образом, для ставки на победу Испании на обоих крупных турнирах нужно собрать экспресс. Его коэффициент составит 27,50.

Ранее букмекеры назвали главного фаворита мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2026 года. По мнению экспертов, основным претендентом на победу является сборная Канады, на успех которой можно поставить с коэффициентом 2,60.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить «балаган». Генерал ответил угрозой

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Наркотики и бомбу нашли у готовившего подрыв моста в российском городе

    Кремль пообещал ответить на конфискацию российских активов Западом

    В ВСУ рассказали о последствиях российских атак по мостам в Одесской области

    В Китае спрогнозировали гибель десятков миллионов людей в случае вторжения в Калининград

    На Украине разработали «Сирко» для разминирования

    Мировые цены на золото выросли до максимума

    Дочь Пескова показала фигуру в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok