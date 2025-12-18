Порномодель отказалась от откровенного контента и стала лечить порнозависимых мужчин

В США модель стала лечить мужчин, зависимых от кино для взрослых, на OnlyFans

Американская порномодель, выступающая под псевдонимом Флора, решила избавить клиентов от порнозависимости. Об этом она рассказала изданию Metro.

По словам Флоры, она стала зарабатывать на OnlyFans в конце 2020 года. Она выполняла все запросы мужчин, пока в 2022 году не поняла, что эта работа перестала приносить ей удовольствие. Несмотря на высокий доход, Флора отказалась от излишне откровенного контента и начала лечить клиентов, любящих экстремальное порно. «Я пытаюсь увлечь людей, застрявших в этом темном, токсичном круге, чтобы дать им то, что им нужно», — добавила модель.

Флора объяснила, что стала учить мужчин получать удовольствие не только от кино для взрослых, но и от йоги, дыхательных практик и медитаций. Теперь она не мастурбирует на камеру, а читает зрителям сказки на ночь. При этом женщина призналась, что иногда все же обнажается перед клиентами, чтобы не делать переход к осознанному контенту слишком резким.

Девушка отметила, что таким образом борется с эпидемией одиночества. По ее словам, сейчас те мужчины, что смотрят ее контент, не могут быть хорошими романтическими партнерами. Она учит их любить себя и выстраивать крепкие социальные связи. Флора заявила, что ее цель — чтобы мужчины следовали ее советам и отписывались, перестав в ней нуждаться.

