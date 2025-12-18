ПСЖ распродал все футболки Сафонова

ПСЖ за несколько часов распродал все футболки российского вратаря Сафонова

Французский ПСЖ за несколько часов распродал все футболки российского вратаря клуба Матвея Сафонова. Об этом сообщает Telegram-канал Первый спорт.

Отмечается, что в официальном клубном магазине закончились футболки с фамилией Сафонова. При этом майки других игроков доступны для покупки. Стоимость одной джерси в онлайн-магазине ПСЖ начинается от 105 долларов.

17 декабря ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре удара подряд и принес ПСЖ трофей, который стал для клуба шестым в нынешнем сезоне.

Матч с «Фламенго» стал для 26-летнего Сафонова четвертым в стартовом составе ПСЖ в нынешнем сезоне. Он получил место в основе после травмы француза Люки Шевалье. Конкурент россиянина восстановился от повреждения, однако Сафонов сохранил место в воротах.