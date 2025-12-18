Реклама

13:40, 18 декабря 2025Спорт

ПСЖ распродал все футболки Сафонова

ПСЖ за несколько часов распродал все футболки российского вратаря Сафонова
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Imago / Noushad Thekkayil / Globallookpress.com

Французский ПСЖ за несколько часов распродал все футболки российского вратаря клуба Матвея Сафонова. Об этом сообщает Telegram-канал Первый спорт.

Отмечается, что в официальном клубном магазине закончились футболки с фамилией Сафонова. При этом майки других игроков доступны для покупки. Стоимость одной джерси в онлайн-магазине ПСЖ начинается от 105 долларов.

17 декабря ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре удара подряд и принес ПСЖ трофей, который стал для клуба шестым в нынешнем сезоне.

Матч с «Фламенго» стал для 26-летнего Сафонова четвертым в стартовом составе ПСЖ в нынешнем сезоне. Он получил место в основе после травмы француза Люки Шевалье. Конкурент россиянина восстановился от повреждения, однако Сафонов сохранил место в воротах.

