Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:34, 18 декабря 2025

Раскрыты причины неудач ВСУ на фронте

The Economist: ВСУ терпят неудачу из-за недостаточного количества призывников
Марина Совина
Марина Совина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачу на поле боя из-за нескольких причин. Об этом сообщает The Economist.

По данным издания, проблемы украинской армии вызваны недостаточным количеством призывников, проблемами с материально-техническим обеспечением и ростом профессионализма российской армии в сфере применения дронов.

В статье также говорится, что против ВСУ играет местность, на которой ведутся боевые действия. По словам автора статьи, на Покровском направлении у украинских войск продолжительное время наблюдаются проблемы с координацией.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили против российских войск прозванную ветераном Второй мировой войны гаубицу M114. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

До этого сообщалось, что боец СВО смог вызволить из «плена» ВСУ российскую технику с помощью хитрого изобретения.

