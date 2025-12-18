Стала известна причина смерти культового режиссера Роба Райнера

Причиной смерти режиссера Роба Райнера стали множественные ранения

Судмедэкспертиза Лос-Анджелеса назвала официальную причину смерти культового голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель. Документ приводит РИА Новости.

Причина смерти — множественные колото-резанные ранения, говорится в заключении. Подчеркивается, что оба были убиты 14 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Роб Райнер и его супруга Мишель лишились жизни из-за ненависти, которую испытывали по отношению к нему.

Культовый режиссер и его жена скончались от ножевых ранений в собственном доме в Лос-Анджелесе, об этом сообщалось 15 декабря. Главным подозреваемым в нападении на пару стал их 32-летний сын Ник, мужчина был задержан. Известно, что на протяжении долгих лет Ник Райнер боролся с наркозависимостью.