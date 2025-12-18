Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
01:54, 18 декабря 2025Культура

Стала известна причина смерти культового режиссера Роба Райнера

Причиной смерти режиссера Роба Райнера стали множественные ранения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Роб Райнер и Мишель

Роб Райнер и Мишель. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Судмедэкспертиза Лос-Анджелеса назвала официальную причину смерти культового голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель. Документ приводит РИА Новости.

Причина смерти — множественные колото-резанные ранения, говорится в заключении. Подчеркивается, что оба были убиты 14 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Роб Райнер и его супруга Мишель лишились жизни из-за ненависти, которую испытывали по отношению к нему.

Культовый режиссер и его жена скончались от ножевых ранений в собственном доме в Лос-Анджелесе, об этом сообщалось 15 декабря. Главным подозреваемым в нападении на пару стал их 32-летний сын Ник, мужчина был задержан. Известно, что на протяжении долгих лет Ник Райнер боролся с наркозависимостью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз в последний момент изменил решение о конфискации российских активов. Что случилось и откуда возьмутся деньги для Украины?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Сафонов высказался о победе ПСЖ в Межконтинентальном кубке

    Мужчина отказался выполнить просьбу сестры и узнал от нее неприятную правду

    Названо число пострадавших при атаке БПЛА в Батайске

    В Генштабе ВСУ прокомментировали слухи о появлении Ермака на фронте

    В МИД прокомментировали позицию Европы по миру на Украине

    Названы последствия слов Мерца о деньгах России

    Сотрудница тюрьмы призналась в романе с заключенным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok