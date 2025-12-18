Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:19, 18 декабря 2025Силовые структуры

Стала известна заплаченная Долиной сумма агентству за подбор покупателя

ВС России раскрыл сумму, заплаченную Долиной за подбор покупателя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Seleznev Pavel / News.ru / Globallookpress.com

Верховный суд (ВС) раскрыл сумму, заплаченную певицей Ларисой Долиной за подбор покупателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда (ВС) России.

Суд указал, что Долина заплатила агентству недвижимости 4,5 миллиона рублей за поиск покупателя на свою квартиру.

16 декабря ВС отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной, которая продала ее Лурье за 112 миллионов рублей под влиянием мошенников. Жилплощадь на Ксеньинском переулке оставили за покупательницей.

Теперь певица находится в проданной квартире незаконно. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее выселении.

Ранее сообщалось, что суд объяснил невозможность признания недействительной сделки по продаже квартиры Долиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    В СВР заявили о готовности украинцев признать новые регионы России

    Страны ЕС испугались ответных действий России на бессрочную заморозку активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok