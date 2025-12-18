Стала известна заплаченная Долиной сумма агентству за подбор покупателя

ВС России раскрыл сумму, заплаченную Долиной за подбор покупателя

Верховный суд (ВС) раскрыл сумму, заплаченную певицей Ларисой Долиной за подбор покупателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда (ВС) России.

Суд указал, что Долина заплатила агентству недвижимости 4,5 миллиона рублей за поиск покупателя на свою квартиру.

16 декабря ВС отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной, которая продала ее Лурье за 112 миллионов рублей под влиянием мошенников. Жилплощадь на Ксеньинском переулке оставили за покупательницей.

Теперь певица находится в проданной квартире незаконно. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее выселении.

Ранее сообщалось, что суд объяснил невозможность признания недействительной сделки по продаже квартиры Долиной.