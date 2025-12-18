Трамп раскрыл подробности о воспитании своих детей

Трамп рассказал, что запрещает своим детям пить, курить и принимать наркотики

Президент США Дональд Трамп высказался о воспитании своих детей. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп сообщил, что запрещает детям пить, курить и принимать наркотики. «Я всегда говорил своим детям: не принимайте наркотики, не пейте, не курите, просто держитесь подальше от наркотиков», — рассказал он в беседе с журналистами в Белом доме.

Ранее Трамп раскрыл свое отношение к алкоголю и наркотикам. Он подчеркнул, что никогда не пил спиртное и не употреблял запрещенные вещества. До этого Трамп пройдет плановый медицинский осмотр на фоне растущих вопросов о его здоровье в связи с заметными синяками и отеками.