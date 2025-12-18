Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
23:37, 18 декабря 2025Из жизни

Трамп раскрыл подробности о воспитании своих детей

Трамп рассказал, что запрещает своим детям пить, курить и принимать наркотики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о воспитании своих детей. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп сообщил, что запрещает детям пить, курить и принимать наркотики. «Я всегда говорил своим детям: не принимайте наркотики, не пейте, не курите, просто держитесь подальше от наркотиков», — рассказал он в беседе с журналистами в Белом доме.

Ранее Трамп раскрыл свое отношение к алкоголю и наркотикам. Он подчеркнул, что никогда не пил спиртное и не употреблял запрещенные вещества. До этого Трамп пройдет плановый медицинский осмотр на фоне растущих вопросов о его здоровье в связи с заметными синяками и отеками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Трамп назвал мешающий урегулированию на Украине фактор

    На Украине вздрогнули от времени полета «Орешника» из Белоруссии до Киева

    Раскрыты эмоции мальчика после исполнения его мечты Путиным

    В Петербурге молодую учительницу заподозрили в совращении школьников

    Зеленский лишил госстипендий известных спортсменов

    Трамп раскрыл подробности о воспитании своих детей

    Трамп призвал Украину поспешить с урегулированием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok