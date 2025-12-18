Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:48, 18 декабря 2025Бывший СССР

Удар «Гераней» в украинском городе попал на видео

Удар «Гераней» в украинском городе Кривой Рог попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Удар дрона-камикадзе типа «Герань» в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил камеру заднего вида, которая позволяет оператору «оглядываться» назад для предотвращения перехвата.

До этого стало известно, что дроны типа «Герань» атаковали цели в Сумах. В городе фиксировались перебои с водой и электричеством. По данным местных пабликов, в городе прогремели 13 ударов. Взрывы также подтвердил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз в последний момент изменил решение о конфискации российских активов. Что случилось и откуда возьмутся деньги для Украины?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Сексолог предупредила женщин о вреде порно

    Кармен Электра с торчащими из-под штанов стрингами снялась на фоне сугробов

    Новый глава МВД европейской страны распорядился избавиться от флага Украины

    Инновационный «Древоч» поможет российским военным спрятаться от дронов

    Удар «Гераней» в украинском городе попал на видео

    Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне слухов о плане по активам России

    В Британии заявили о зависимости гарантий безопасности для Украины от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok