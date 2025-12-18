Удар «Гераней» в украинском городе попал на видео

Удар дрона-камикадзе типа «Герань» в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил камеру заднего вида, которая позволяет оператору «оглядываться» назад для предотвращения перехвата.

До этого стало известно, что дроны типа «Герань» атаковали цели в Сумах. В городе фиксировались перебои с водой и электричеством. По данным местных пабликов, в городе прогремели 13 ударов. Взрывы также подтвердил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.