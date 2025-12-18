Украинская теннисистка показала фигуру в коротком платье с откровенным декольте

Украинка Ястремская показала фигуру в коротком платье с откровенным декольте

Украинская теннисистка Даана Ястремская опубликовала новые фотографии в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поделилась снимками в коротком черном платье с откровенным декольте. «Я разрешаю тебе сделать подпись», --написала теннисистка под фото.

Ранее Ястремская показала фото с отдыха в откровенном бикини. На кадрах теннисистка позировала в купальнике у бассейна.

Ястремская занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру спортсменка заработала более 6 миллионов долларов призовых.