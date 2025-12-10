Реклама

08:15, 11 декабря 2025

Украинская теннисистка показала фото с отдыха в откровенном бикини

Украинская теннисистка Ястремская показала фото с отдыха в откровенном бикини
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @dayana_yastremskay

Украинская теннисистка Диана Ястремская показала фото с отдыха в откровенном бикини. Снимки появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) 25-летней спортсменки.

На кадрам теннисистка позирует в купальнике у бассейна. На момент публикации новости пост Ястремской набрал более 6 тысяч лайков.

Ястремская занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Всего за карьеру спортсменка заработала более 6 миллионов долларов призовых.

Ранее украинка заявила, что не общается с российскими теннисистами на турнирах. Кроме того, она отказалась от рукопожатий со спортсменками из РФ.

