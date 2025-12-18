Реклама

07:58, 18 декабря 2025Мир

В Европе раскрыли задачи иностранного контингента на Украине

Politico: Коалиционным войскам на Украине поручат обследовать линии фронта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Иностранному контингенту на Украине будет поручено обследовать линии фронта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Коалиционным войскам, вероятно, будет поручено использовать самолеты и беспилотники для обследования линии фронта», — сказал европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Он также отметил, что часть войск будет размещена на западе Украины «для оказания помощи в восстановлении украинских вооруженных сил, а не для службы на передовой».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня. Он уточнил, что страны коалиции разработали планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания возможностей самой Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил участие немецких войск в международной миссии по безопасности демилитаризованной зоны на Украине после возможного мирного соглашения с Россией.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не направит войска на Украину в составе «многонациональных сил».

