В Европе раскрыли задачи иностранного контингента на Украине

Politico: Коалиционным войскам на Украине поручат обследовать линии фронта

Иностранному контингенту на Украине будет поручено обследовать линии фронта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Коалиционным войскам, вероятно, будет поручено использовать самолеты и беспилотники для обследования линии фронта», — сказал европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Он также отметил, что часть войск будет размещена на западе Украины «для оказания помощи в восстановлении украинских вооруженных сил, а не для службы на передовой».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня. Он уточнил, что страны коалиции разработали планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания возможностей самой Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил участие немецких войск в международной миссии по безопасности демилитаризованной зоны на Украине после возможного мирного соглашения с Россией.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не направит войска на Украину в составе «многонациональных сил».